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РИА Новый день

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Детский сад заплатит 10 тысяч за разбитый лоб ребенка

Детский сад в Шурышкарском районе заплатит за разбитый лоб ребенка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в апреле этого года мальчик, оставшийся без присмотра воспитателя, ударился о забор и разбил лоб.

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