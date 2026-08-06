Детский сад заплатит 10 тысяч за разбитый лоб ребенка

Детский сад в Шурышкарском районе заплатит за разбитый лоб ребенка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в апреле этого года мальчик, оставшийся без присмотра воспитателя, ударился о забор и разбил лоб.