Детский сад заплатит 10 тысяч за разбитый лоб ребенка

Детский сад в Шурышкарском районе заплатит за разбитый лоб ребенка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в апреле этого года мальчик, оставшийся без присмотра воспитателя, ударился о забор и разбил лоб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии