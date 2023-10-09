В Киргизии стартовала активная фаза учений ОДКБ "Нерушимое братство-2023"

Почти 1,5 тыс. человек (военнослужащие России, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии) принимают участие в военных учениях организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2023" в Киргизии, об этом 9 октября на сайте Минобороны Киргизии.