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Политика как она есть

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В Польше испугались всплеска преступности после конфликта на Украине

В Польше испугались всплеска преступности после конфликта на Украине

Окончание конфликта на Украине может привести к всплеску международной организованной преступности, которая перекинется на другие страны, Киеву понадобится сильная поддержка для обеспечения своей безопасности.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
А так оно и будет. Достаточно вспомнить послевоенные годы на Украине, где сосредоточились все преступники и уголовники, но у России есть опыт борьбы с этими элементами, а вот у Польши нет. Ой, как я не завидую панам.
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