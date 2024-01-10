BJSM: хорошее чувство баланса может быть свидетельством долголетия

Исследователи из клиники спортивной медицины CLINIMEX в Рио-де-Жанейро обнаружили, что люди в возрасте 50-70 лет, которые могут балансировать на одной ноге в течение десяти секунд, с большей вероятностью переживут своих сверстников.
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