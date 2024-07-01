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  • Нина
    Запад, утретесь, не на тех напали, забыли, что мы русские, и зря!!!Да, мы ждали быст...
  • Евгений Благородный
    Нормальные люди и не ждали быстрой победы. Мы ведь Русские, а не пиндостан. Мы жалеем мирное население. Конечно можно...Да, мы ждали быст...
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Да, мы ждали быстрой победы

Да, мы ждали быстрой победы

Даже некоторые враги прогнозировали, что мы быстро справимся. Но вышло иначе. Мгновенной победы не случилось.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Эти идиЕты гейропейцы не знают РУССКИХ СКАЗОК, а надо бы знать! Хотя-бы пусть прочтут &quot;Сказку о рыбаке и рыбке&quot;. Все-таки дебилы они!!! История не учит, но история и не прощает!
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1 час.
Евгений Благородный
Нормальные люди и не ждали быстрой победы. Мы ведь Русские, а не пиндостан. Мы жалеем мирное население. Конечно можно было быстро поставить точку, стерев всю Украину с лица земли.
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14 мин.
Н
Нина
Запад, утретесь, не на тех напали, забыли, что мы русские, и зря!!!
Ответить
9 сек.

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