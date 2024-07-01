Да, мы ждали быстрой победы

МП Михаил Пантюхин Эти идиЕты гейропейцы не знают РУССКИХ СКАЗОК, а надо бы знать! Хотя-бы пусть прочтут "Сказку о рыбаке и рыбке". Все-таки дебилы они!!! История не учит, но история и не прощает!

Евгений Благородный Нормальные люди и не ждали быстрой победы. Мы ведь Русские, а не пиндостан. Мы жалеем мирное население. Конечно можно было быстро поставить точку, стерев всю Украину с лица земли.