ВСУ обстреляли ферму с животными в Брянской области: погибли два быка

Украинская армия обстреляла территорию Брянской области в ночь с 12 на 13 октября. Под обстрелом, в частности, оказалась производственна ферма компании “Мираторг” с животными, сообщает телеграм-канал Shot.
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