В Хабаровске пройдут совместные учения МЧС и волонтеров-поисковиков

В преддверии масштабных учений волонтёров-поисковиков в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю прошла пресс-конференция, на которой присутствовали помощник начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия, руководитель департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтёрской деятельности Национального Центра Гиорги Булиа и руководитель отделения Национального Центра в Хабаровском крае Ольга Щукина.
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