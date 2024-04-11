В Хабаровске пройдут совместные учения МЧС и волонтеров-поисковиков

В преддверии масштабных учений волонтёров-поисковиков в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю прошла пресс-конференция, на которой присутствовали помощник начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия, руководитель департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтёрской деятельности Национального Центра Гиорги Булиа и руководитель отделения Национального Центра в Хабаровском крае Ольга Щукина.