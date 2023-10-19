Собянин: Создадим в Москве новое производство препаратов от онкологии

Новое производство включили в фармацевтический кластер столицы Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в столице создадут новое производство препаратов для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний.
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