Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Москву создал Аллах, а русские забрали у нас Сибирь": Азиатка в ответ на замечание поделилась планами своих земляков на Россию

"Москву создал Аллах, а русские забрали у нас Сибирь": Азиатка в ответ на замечание поделилась планами своих земляков на Россию

Интересная жизнь с Vera Star Примечательный диалог состоялся на днях между русской журналистской Натальей Осс и представительницей одного из среднеазиатских народов, который наглядно продемонстрировал с какой целью едут в Россию "незаменимые специалисты".

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