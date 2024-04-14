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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля с поста тренера

Клуб сообщил об увольнении главного тренера. «Испанский специалист возглавлял первую команду «Спартака» с лета 2022 года.

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