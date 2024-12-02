В Москве началась регистрация на участие в акции "День без турникетов"

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Очередная акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 5 по 7 декабря. Жители и гости столицы смогут посетить свыше 120 площадок, 30 из которых будут участвовать в проекте впервые.
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