Зеленская назвала Россию угрозой для человечества

Василий Сталин Они должны умереть. Надоели уже эти попрошайки наглые и тупоголовые. Зачем их жалеют, не понимаю.

Сергей Дмитриев = Комик-Ад Зэ = ...и его подтанцовка. "Ты б, Оля, лучше помолчала бы,//..." (по С)