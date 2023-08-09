Медвежий угол

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Зеленская назвала Россию угрозой для человечества

Зеленская назвала Россию угрозой для человечества

Юрий Кот В игру «нам дали мало, дайте больше и прямо сейчас» включилась и жена президента Украины, дав масштабное интервью.

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Комментарии
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Василий Сталин
Они должны умереть. Надоели уже эти попрошайки наглые и тупоголовые. Зачем их жалеют, не понимаю.
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17 час.
Сергей Дмитриев
= Комик-Ад Зэ = ...и его подтанцовка. &quot;Ты б, Оля, лучше помолчала бы,//...&quot;  (по С)
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16 час.
TA
Tchernichova Aneta
помните Чаушеско румынский лидер и его жена Елена - их разстреляли прямо у забора собственного дома. Наркоман Зеля и его дура тоже самое должно постичь и чем быстрее тем лучше!!!!!!!!!
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14 час.

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