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Синоптик Тишковец: в Москве февраль будет теплым и снежным

Синоптик Тишковец: в Москве февраль будет теплым и снежным

Последний зимний месяц порадует москвичей теплой и снежной погодой. При этом по осадкам столица перевыполнит норму, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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