Боец Ган заявил, что расстроен после своей победы над Волковым на UFC 310

Французский боец Сириль Ган после своей победы над представителем России Александром Волковым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 310 заявил, что недоволен своим выступлением, а также рассказал о полученном повреждении.
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