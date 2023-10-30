Почти девять тысяч жителей Карелии проверили свои легкие с помощью мобильного флюорографа

И это данные только 2023 года. По информации министра здравоохранения Михаила Охлопкова, с начала 2023 года передвижной флюорограф Республиканского противотуберкулезного диспансера выполнил 218 выездов, из них 92 – в малонаселённые пункты с численностью жителей до 100 человек.