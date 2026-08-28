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На Украине заявили о применении ВС РФ «Искандера-1000»

На Украине заявили о применении ВС РФ «Искандера-1000»

Украинские СМИ со ссылкой на ГУР сообщили о предполагаемом первом применении Россией модернизированной баллистической ракеты 9М723-2 во время удара по Киеву.

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