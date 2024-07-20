В аэропорту Шарм-эль-Шейха в Египте застряли почти 200 российских туристов

На курорте Шарм-эль-Шейх в Египте в аэропорту застряла группа туристов из России. Самолет авиакомпании Red Sea Airlines должен был отправиться в Москву еще в 19:30, однако по состоянию на полночь субботы, 20 июля, он так и не взлетел.
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