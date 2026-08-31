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Не только о футболе

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Форвард «Арсенала» в «Барсе», герой ЧМ в РПЛ, топ-покупки саудовцев. Трансферы и слухи дня

Форвард «Арсенала» в «Барсе», герой ЧМ в РПЛ, топ-покупки саудовцев. Трансферы и слухи дня

    Ещё Бензема стал свободен, а «Тоттенхэму» всё мало. Встречайте одну из последних ежедневных трансферных подборок.

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