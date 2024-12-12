«Тоттенхэм» 2-й раз за год проверит работу медицинского отдела из-за многочисленных травм. Постекоглу недоволен постоянными рецидивами у игроков

Главный тренер клуба Эндж Постекоглу заявил, что столкнулся с самым серьезным кризисом травм в своей карьере, поскольку ему пришлось готовится к матчу Лиги Европы против «Рейнджерс» (0:1) без шести травмированных игроков.
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