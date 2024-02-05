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Закон, порядок, государство

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Более 2,5 тыс. занятий по боевой подготовке прошло в войсках ЦВО в январе 2024 года

Более 2,5 тыс. занятий по боевой подготовке прошло в войсках ЦВО в январе 2024 года

При подготовке подразделений особое внимание было уделено внедрению передового опыта боевых действий специальной военной операции при отработке тактических действий личного состава в различных условиях местности.

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