Лидер группы «Звери» подал в суд из-за отмены ноябрьского концерта

+ A — SHOT: лидер группы «Звери» подал в суд на министра культуры Тверской области и Комитет по физкультуре и спорту Лидер группы «Звери» Роман Билык (Зверь) подал в суд на министра культуры Тверской области и Комитет по физической культуре и спорту региона из-за отмены ноябрьского концерта, пишет SHOT.