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ВСУ использовали западное химоружие под видом дымовых снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали западное химическое оружие под видом дымовых снарядов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова передает ТАСС.

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