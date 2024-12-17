Власти Барнаула рассказали, сколько собак уже зарегистрировали жители города

Закон об обязательной регистрации и маркировке собак вступит в силу с 1 января Глава Барнаула Вячеслав Франк на аппаратном совещании обсудил, как в городе проходит работа по регистрации и маркировке домашних собак.
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