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Власти Барнаула рассказали, сколько собак уже зарегистрировали жители города

Власти Барнаула рассказали, сколько собак уже зарегистрировали жители города

Закон об обязательной регистрации и маркировке собак вступит в силу с 1 января Глава Барнаула Вячеслав Франк на аппаратном совещании обсудил, как в городе проходит работа по регистрации и маркировке домашних собак.

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