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Джеймс Ван, создатель “Пилы”, “Астрала” и “Заклятия”, займется экранизацией ...

Джеймс Ван, создатель “Пилы”, “Астрала” и “Заклятия”, займется экранизацией ...

Джеймс Ван, создатель “Пилы”, “Астрала” и “Заклятия”, займется экранизацией Pacific DriveИздание Variety сообщает о том, что Джеймс Ван, создатель таких кинофраншиз как “Пила”, “Астрал” и “Заклятие” займется экранизацией по мотивам Pacific Drive.

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