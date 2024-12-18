Джеймс Ван, создатель “Пилы”, “Астрала” и “Заклятия”, займется экранизацией Pacific DriveИздание Variety сообщает о том, что Джеймс Ван, создатель таких кинофраншиз как “Пила”, “Астрал” и “Заклятие” займется экранизацией по мотивам Pacific Drive.