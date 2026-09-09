Народный фронт Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора "Все для Победы!", часть абонентской платы которого будет направляться на помощь российским военнослужащим.
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