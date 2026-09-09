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Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора "Все для Победы!"

Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора "Все для Победы!"

Народный фронт Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора "Все для Победы!", часть абонентской платы которого будет направляться на помощь российским военнослужащим.

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