Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 100 подписчиков

Пока вы спали: Пентагон о возможности конфликта с РФ и виновник крушения MH17

Пока вы спали: Пентагон о возможности конфликта с РФ и виновник крушения MH17

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
MH17 в Донецкой области сбит по указке из Вашингтона или из Лондона, что одно и то же.
Ответить
13 час.
св
спивак виктор
взять трепача на слабо,ведь есть спутниковые снимки крушения ,кто и как,не раскроет не хрен с болтуном речи вести и глянем как сие помело заблеет!
Ответить
12 час.
АС
Анатолий Страшко
Уже то, что США не предоставляет снимков, говорит о тех, кто самолёт сбил. Это же , как говорится, и ежу понятно.
Ответить
8 час.
наверх