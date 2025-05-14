Владимир Соловьев MH17 в Донецкой области сбит по указке из Вашингтона или из Лондона, что одно и то же.

св спивак виктор взять трепача на слабо,ведь есть спутниковые снимки крушения ,кто и как,не раскроет не хрен с болтуном речи вести и глянем как сие помело заблеет!