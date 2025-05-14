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Пока вы спали: Пентагон о возможности конфликта с РФ и виновник крушения MH17
Комментарии
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Владимир Соловьев
MH17 в Донецкой области сбит по указке из Вашингтона или из Лондона, что одно и то же.
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13 час.
св
спивак виктор
взять трепача на слабо,ведь есть спутниковые снимки крушения ,кто и как,не раскроет не хрен с болтуном речи вести и глянем как сие помело заблеет!
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12 час.
АС
Анатолий Страшко
Уже то, что США не предоставляет снимков, говорит о тех, кто самолёт сбил. Это же , как говорится, и ежу понятно.
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8 час.
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