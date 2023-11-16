Самарцев предостерегли от недобросовестных мастеров по установке счетчиков

Причиной тому послужили жалобы, которые поступают в РКС-Самара.Так, по информации ресурсоснабжающей организации, случаи попыток со стороны неизвестных заработать на доверчивых гражданах имели место в Красноглинском и Кировском районах Самары.
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