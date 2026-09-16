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Крымская газета

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Что скрывается за новыми правилами маркетплейсов с 1 октября

Что скрывается за новыми правилами маркетплейсов с 1 октября

С 1 октября продавцы и владельцы пунктов выдачи на цифровых платформах получат дополнительные гарантии при изменении условий работы и спорах с площадкой, рассказал в комментарии«Российской газете» депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

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