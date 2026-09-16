Что скрывается за новыми правилами маркетплейсов с 1 октября

С 1 октября продавцы и владельцы пунктов выдачи на цифровых платформах получат дополнительные гарантии при изменении условий работы и спорах с площадкой, рассказал в комментарии«Российской газете» депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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