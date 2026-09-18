Пентагон показал видео с НЛО, летящим со скоростью более 800 км/ч

Видео было снято на Ближнем Востоке Военное министерство США опубликовало пятиминутную видеозапись с неопознанным летающим объектом, скорость которого оценивается примерно в 800 км/ч.
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