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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеки Стюарт о дожде на Гран-при Австралии: «Чтобы финишировать первым и выиграть, для начала тебе в принципе нужно добраться до финиша»

Трехкратный чемпион «Формулы-1» считает, что если завтрашняя гонка в Мельбурне будет проходить под дождем, это сыграет на руку более опытным гонщикам, а также пилотам, которые славятся своим мастерством выступлений на мокрой трассе – таким, как Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон.

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