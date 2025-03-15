Джеки Стюарт о дожде на Гран-при Австралии: «Чтобы финишировать первым и выиграть, для начала тебе в принципе нужно добраться до финиша»

Трехкратный чемпион «Формулы-1» считает, что если завтрашняя гонка в Мельбурне будет проходить под дождем, это сыграет на руку более опытным гонщикам, а также пилотам, которые славятся своим мастерством выступлений на мокрой трассе – таким, как Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон.