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Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Фрайбурга», «Бавария» сыграет с «Вольфсбургом» в воскресенье

2-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем «Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. В субботу «Байер» примет «Аугсбург», «РБ Лейпциг» сыграет дома с «Кельном».

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