Количество легальных такси в Санкт-Петербурге с начала года увеличилось почти на треть

Также продолжает падать средний возраст автомобилей в реестре Разрешения на перевозку пассажиров и их багажа легковым такси получили 450 перевозчиков, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга.
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