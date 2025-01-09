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Психолог: рабочий день после праздников стоит начать с обмена впечатлениями

Психолог: рабочий день после праздников стоит начать с обмена впечатлениями

Первый рабочий день после праздников часто становится испытанием и будет верным начать его с обмена впечатлениями о праздниках с коллегами, рассказала в беседе с RT эксперт рынка НТИ «Хелснет», директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина.

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