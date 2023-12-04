Доллар вырос на открытии торгов Мосбиржи до 90,59 рубля

Доллар вырос на открытии торгов Московской биржи в понедельник на 18, 5 копейки, до 90,59 рубля.Согласно данным торговой площадки, евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевел на 89,25 копейки и стоит 97,06 рубля.