Доллар вырос на открытии торгов Мосбиржи до 90,59 рубля

Доллар вырос на открытии торгов Московской биржи в понедельник на 18, 5 копейки, до 90,59 рубля.Согласно данным торговой площадки, евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевел на 89,25 копейки и стоит 97,06 рубля.
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