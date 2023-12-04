Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Они, эти дети, САМИ ДЕЙСТВУЮТ НА ПСИХИКУ КОГО УГОДНО... И с ними надо что-то делать, предварительно "поработав" с их ...Бурунов высказалс...
  • Валерий Ребров
    Ух сколько жен появится у погибших бойцов, о которых ни кто и не слышалПутин призвал СПЧ...
  • Андрей Юровский
    Эффект Даннинга-Крюгера...Дебил не может понять, что он дебил, из-за того, что он дебил.Милохин заявил, ч...

Доллар вырос на открытии торгов Мосбиржи до 90,59 рубля

Доллар вырос на открытии торгов Мосбиржи до 90,59 рубля

Доллар вырос на открытии торгов Московской биржи в понедельник на 18, 5 копейки, до 90,59 рубля.Согласно данным торговой площадки, евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевел на 89,25 копейки и стоит 97,06 рубля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх