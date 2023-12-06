Клопп о 2:0 с «Шеффилдом»: «Я бы согласился на 1:0 – игра была нервной. «Ливерпуль» справился, двигаемся дальше»

«Красные» одержали победу со счетом 2:0 в 15-м туре АПЛ. «Очень рад. Это была очень зрелая и стойкая игра – когда соперник почувствовал, что может добиться результата, это была наша вина, но в целом все были по-настоящему сосредоточены.