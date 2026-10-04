Борец из Иваново завоевал бронзу «Мемориала Артюхиных» в Тамбове

В турнире по греко-римской борьбе в Тамбове участвовали почти 400 спортсменов из 22 регионов. Бронзу в весовой категории до 97 кг завоевал ивановский борец Даниил Сабуров, золото — олимпийский чемпион 2020 года Муса Евлоев.