Борец из Иваново завоевал бронзу «Мемориала Артюхиных» в Тамбове

В турнире по греко-римской борьбе в Тамбове участвовали почти 400 спортсменов из 22 регионов. Бронзу в весовой категории до 97 кг завоевал ивановский борец Даниил Сабуров, золото — олимпийский чемпион 2020 года Муса Евлоев.
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