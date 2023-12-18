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Стало известно о задержании начальника самарского ГУ МЧС России

Стало известно о задержании начальника самарского ГУ МЧС России

Об очередной коррупционном скандале в Самарской области стало известно в понедельник 18 декабря.Так, в телеграм-каналах самарского сегмента была распространена информация о задержании начальника ГУ МЧС России по Самарской области, генерал-майора Олега Бойко.

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