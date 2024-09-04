Си Цзиньпин и президент Мавритании объявили о повышении уровня двусторонних отношений

Пекин, 3 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провел встречу с президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейхом аль-Газуани, который прибыл в Пекин для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.