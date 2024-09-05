Зенитно-пушечные батальоны ВСУ

Зенитно-пушечные батальоны ВСУДля борьбы с российскими дронами и другими низколетящими воздушными целями на территории Украины противник сформировал не менее 20 отдельных зенитных пушечных (пулемётных) батальонов (озпб).
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