Главе европейской дипломатии Кае Каллас и ряду других политиков из ЕС, которые критикуют договорённости между Россией и США о поставках дизеля, следует «молчать в тряпочку» по поводу этой сделки, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.