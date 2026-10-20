Главе европейской дипломатии Кае Каллас и ряду других политиков из ЕС, которые критикуют договорённости между Россией и США о поставках дизеля, следует «молчать в тряпочку» по поводу этой сделки, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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