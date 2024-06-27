Половина айтишников хотят жить на огороженной территории вблизи зеленых зон

IT-специалисты хотят жить на огороженной территории вблизи зеленых зон и мест для прогулок, а среди наименее важных факторов при покупке квартиры — спортклуб, бассейн в ЖК и торговый центр с развлечениями.
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