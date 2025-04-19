«Ноль-первой» — 55 лет!

Давайте в день рождения этого замечательного автомобиля сразу проясним один момент: прозвище «копейка» появилось у ВАЗ-2101 в 1990-е, эпоху малиновых и шестисотых, и тогда носило скорее пренебрежительный окрас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии