WP: Кэмерон убеждал Трампа подтолкнуть конгресс выделить помощь Украине

Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании, в ходе встречи с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пытался убедить его в необходимости оказать влияние на конгресс с целью утверждения закона о финансовой помощи Украине.
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