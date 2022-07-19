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«Бавария» хочет выручить от продажи Забитцера, Ричардса, Зиркзее и Сарра 40-50 млн евро

«Бавария» намерена расстаться с несколькими игроками. Мюнхенский клуб планирует выручить 40-50 млн евро от продажи хавбека Марселя Забитцера, форварда Джошуа Зиркзее, защитников Криса Ричардса и Буны Сарра.

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