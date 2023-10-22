Российский банк прекратит принимать рубли на валютные счета

С начала следующей недели (23 октября) Райффайзенбанк прекратит принимать в своих кассах рубли на валютные счета с одновременной конвертацией, хотя возможность внести их на рублевый счет, а потом конвертировать сохранится.
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