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Стив Керр о травме Джимми Батлера: «Придется полностью переписать план на серию»

Форвард получил ушиб таза после падения в результатие столкновения с Аменом Томпсоном в воздухе. «Мы не думаем, что в эпизоде случилось что-то особенно неправильное со стороны соперника.

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