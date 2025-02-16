«КАМАЗ» достойно сыграл с клубами РПЛ, а «Нефтехимик» перестраивается: главное о сборах

«КАМАЗ» и «Нефтехимик» отыграли пока что по четыре матча на сборах. У челнинцев дела обстоят хорошо - они навязали бой клубам из РПЛ, в то время как нижнекамцы удачно сыграли лишь с «Соколом» из Первой лиги.