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Парламентская газета

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Получить жилищную субсидию помогут госуслуги

Получить жилищную субсидию помогут госуслуги

Порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг упростят — теперь для получения выплат будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг.

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