Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Банда «ЗИГ ЗАГ»» 16+ Режиссер: Виталий Воробьев. В ролях: Игорь Петренко, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Мария Лисовая, Дмитрий Куличков, Сослан Фидаров, Борис Романов, Ольга ПавловецВ основу сериала легла реальная история банды «ЗИГ ЗАГ», орудовавшей в осажденном фашистами Ленинграде во время Великой Отечественной войны.
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