«Мы катаем мозг на лифте»: почему россиянам нельзя снимать стресс алкоголем

Наверняка и вы произносили фразу «Мне нужно расслабиться», наливая себе бокал вина. Ведь и правда, зачем страдать от злости, обиды, разочарования после выбившего из колеи события, ведь кажется, что после алкоголя становится легче.
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